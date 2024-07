Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Abgerissene Oberleitung verursacht Brand: Strecke für Tage gesperrt

Meitingen (ots)

Am frühen Donnerstagabend (18. Juli) hat eine abgerissene Oberleitung auf der Strecke Augsburg - Donauwörth nördlich des Bahnhofes Meitingen einen Brand verursacht. Der Bahnhof Meitingen ist daraufhin evakuiert worden. Die Reparaturarbeiten an der Strecke dauern weiterhin an.

Nach bisherigen Erkenntnissen riss ein durchfahrender Regionalexpress auf dem Weg von Donauwörth nach Augsburg nördlich des Bahnhofes Meitingen einen Oberleitungsstrang ab. Das auf den Boden hängende Kabel verursachte einen Bahndamm- und Kabelschachtbrand, den ein Lokführer eines Güterzuges am Nachbargleis bemerkte. Auf Grund der starken Rauchentwicklung, räumten Kräfte des Bundespolizeirevieres Augsburg den Bahnhof Meitingen. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Meitingen führte die Löscharbeiten vor Ort durch. Durch den Brand wurden zahlreiche für den Betrieb der Bahn notwendige Kabel beschädigt. Die Reparaturarbeiten an der Strecke dauern noch an und die Strecke wird voraussichtlich für einige Tage gesperrt sein.

