POL-UL: (HDH) Giengen/Herbrechtingen - Radfahrer angefahren

Am Mittwoch erlitt ein 86-Jähriger bei einem Unfall bei Herbrechtingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 16.30 Uhr befuhr der Senior mit seinem Fahrrad einen Feldweg zwischen Hürben und Eselsburg. Ein Unbekannter bog mit seinem Kastenwagen auf den Feldweg ein und touchierte den Radfahrer. Der stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Transporter-Fahrer hielt umgehend an und kümmerte sich um den Radfahrer. Nach einem Gespräch beider Beteiligter fuhr der Unbekannte weiter. Da die Verletzungen wohl schwerer waren als vermutet, begab sich der 86-Jährige später in eine Klinik wo er stationär aufgenommen wurde. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des Kastenwagens. Der war mit einem weißen Kleintransporter mit WI-Kennzeichen unterwegs. Auf dem Fahrzeug befand sich wohl ein grüner Schriftzug auf der Rückseite. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Heidenheim unter Tel. 07321/97520 entgegen.

