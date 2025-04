Polizei Düsseldorf

POL-D: Niederkrüchten - A52 Richtung Roermond - Grenzübergang Elmpt - Auffahrunfall an Stauende - Acht Fahrzeuginsassen leicht und zwei schwer verletzt.

Freitag, 18. April 2025, 15:18 Uhr

Acht leicht und zwei schwer verletzte Personen sowie vier beteiligte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von Karfreitag am Stauende bei Niederkrüchten auf der A52 in Richtung Roermond.

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus Hückeswagen mit seinem Audi auf dem rechten Fahrstreifen. Möglicherweise aufgrund einer Kuppe bemerkte er einen Stau auf beiden Fahrstreifen nicht rechtzeitig und versuchte noch über den dortigen Seitenstreifen auszuweichen. Dabei touchierte er die rechte Schutzplanke und prallte daraufhin gegen den Audi einer 32-jährigen Düsseldorferin, welcher im dortigen Stau auf dem rechten Fahrstreifen stand. Durch die Wucht des Zusammenpralls mit dem Auto des 41-Jährigen wurde der Audi der Düsseldorferin auf den Opel eines 18-jährigen Fahrzeugführers aus Haan geschoben, der wiederum auf den Hyundai eines 38-jährigen Erkrathers geschoben wurde. Der 41-Jährige sowie sieben weitere Fahrzeuginsassen in den unfallbeteiligten Autos wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin des Fahrers aus Hückeswagen sowie der Beifahrer der Düsseldorferin wurden schwer verletzt. Neun Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A52 in FR Roermond zeitweilig voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Der Rückstau betrug in der Spitze bis zu 2500 Meter. Die Vollsperrung wurde um 16:58 Uhr aufgehoben. Die Sperrung des ersten Fahrstreifens wurde um 18:55 Uhr aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell an.

