Polizei Düsseldorf

POL-D: Essen - A52 Richtung Roermond - Mutmaßlicher Hochzeitskorso- Schüsse in die Luft - Messer und Schreckschusswaffe sichergestellt - Strafanzeige und Führerscheine beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 20. April 2025, 22:30 Uhr

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten Sonntag Abend über Notruf der Polizei einen mutmaßlichen Hochzeitskorso auf der A52 Richtung Roermond. Der Konvoi fiel durch gefährliche Fahrmanöver und Schüsse in die Luft auf. Drei mutmaßlich beteiligte Fahrzeuge wurden Einsatzkräfte auf der A52 ausgemacht und kontrolliert.

Zahlreiche Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei Essen den Konvoi mit in der Spitze bis zu zehn Fahrzeugen erstmals im Bereich Essen-Rüttenscheid auf der A52. Den Zeugenaussagen zufolge fuhren die Fahrzeuge mehrfach auf allen Fahrstreifen nebeneinander, bremsten den nachfolgenden Verkehr aus, nutzten den Standstreifen zum Überholen und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Durch das grob verkehrswidrig und rücksichtslose Fahrverhalten kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Teilnehmer und unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Ein Zeuge teilte mit, dass aus mindestens einem Fahrzeug mit einer Pistole mehrmals in die Luft geschossen worden sei. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzteams der Autobahnpolizei Düsseldorf drei Fahrzeuge auf der A 52 Richtung Roermond unmittelbar vor der Anschlussstelle Ratingen ausmachen, auf die die Beschreibungen der Zeugen zutrafen. Zu diesem Zeitpunkt blockierten die drei Fahrzeuge die Hauptfahrbahn. Sie wurden durch die Einsatzteams von der Autobahn geleitet und im Mettmanner Stadtgebiet angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge und der Kontrolle der Insassen wurden verbotene Messer und eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt und ein Verbot der Weiterfahrt ausgesprochen. Die aufgefundenen Waffen wurden ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell