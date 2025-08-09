Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Faurndau - Pkw verunfallt am Samstagabend auf der Richtungsfahrbahn.

Ulm (ots)

Am Samstagabend verunfallte gegen 20.15 Uhr ein Pkw auf der B 10 Höhe Faurndau in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus noch unbekannten Gründen kam die Fahrerin mit ihrem Mini Cooper von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Fahrzeugteile und Betriebsstoffe wurden auf der gesamten Richtungsfahrbahn verteilt. Seitens der Straßenmeisterei wird derzeit eine Umleitung eingerichtet und die Reinigung der Fahrbahn vorbereitet. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Stuttgart ist in den nächsten Stunden zu rechnen. Die Fahrerin des Mini wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Klink gefahren.

