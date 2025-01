Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Mit Gegenverkehr zusammengeprallt

Zwei Verletzte und Sachschaden von mehreren tausend Euro forderte ein Unfall am Dienstag gegen 9.45 Uhr auf der L 285 zwischen Aulendorf und Reute. Eine 71 Jahre alte Mercedes-Lenkerin war in Richtung Aulendorf unterwegs und wollte nach links in Richtung Magenhaus abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden 66 Jahre alten VW-Lenker, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Während der Mann im VW unverletzt blieb, wurden die Unfallverursacherin und ihre 51 Jahre alte Beifahrerin den bisherigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wangen im Allgäu

Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Am Dienstagvormittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der K7990 bei Schattbuch ein 18-jähriger und ein 78-jähriger Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 18-jährige Unfallverursacher kurz vor 10.30 Uhr die Strecke mit seinem BMW in Richtung Haslach und kam mutmaßlich aufgrund winterglatter Fahrbahn in einer S-Kurve auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit dem Suzuki des ordnungsgemäß entgegenkommenden 78-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrer der Unfallfahrzeuge wurden durch die Kollision jeweils leichtverletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Erstmeldung, in der auch von eingeklemmten Personen die Rede war, waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber zum Einsatzort alarmiert worden. Dieser Umstand bestätigte sich aber zum Glück nicht.

