POL-UL: (GP) Ebersbach - Traktor contra Auto
Ulm (ots)
Die 20jährige Fahrerin eines Landwirtschaftlichen Gespannes befährt am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr die Kreisstraße von Ebersbach in Richtung Schlierbach und biegt ohne dies Anzukündigen nach links in einen Feldweg ab. Zu diesem Zeitpunkt wird sie von einem 81jährigen VW-Lenker überholt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sachschaden ca. 5000 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1555353)
