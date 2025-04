Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalkollision auf der Bundesstraße

Billeben (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 84 zwischen Billeben und Allmenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos frontal miteinander kollidierten. Aus noch ungeklärter Ursache kam einer der Pkws in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Entgegenkommenden zusammen. Die Insassen wurden durch den Aufprall verletzt und in Kliniken zur medizinischen Behandlung verbracht. Die Kameraden der Feuerwehr sowie Mitarbeiter des zuständigen Straßenbauamtes kamen zum Einsatz. Nach der Bergung der Fahrzeuge durch Abschleppdienste wurde die Vollsperrung an der Unfallstelle gegen 17.30 Uhr aufgehoben.

