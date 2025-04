LPI-NDH: Brand in Wohnung

Buchholz (ots) - Am Sonntagmittag war eine Kutsche mit einem Vierergespann und drei Personen besetzt verunfallt. Nachdem das Gespann von der Landstraße 2076 zwischen Steigerthal und Buchholz in einen Feldweg einfuhr, gingen anschließend aus noch ungeklärter Ursache die Pferde durch. Hierdurch kippte die Kutsche und überschlug sich in der Folge. Alle drei Personen in der Kutsche wurden verletzt, ein 55-Jähriger ...

mehr