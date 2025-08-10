Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Schutzengel im Einsatz

Ulm (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstagabend gegen 19:00 Uhr eine Gerburtstagspartygesellschaft im Ortsteil Hausen. Diese feierte im Garten eines Wohngrundstücks am Ortsrand. Plötzlich krachte ein 10-Tonnen-Mähdrescher durchs Gebüsch in den Garten und verkeilte sich dort mit einem Bauteil des Gefährts. Nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass der Mähdrescher nach nur etwa 2m Fahrt im Garten zum Stehen kam. Einem weiteren Zufall war es zu verdanken, dass weder Personen noch das Wohnhaus auf dem Grundstück beschädigt wurden. Der Mähdrescher war mehrere hundert Meter oberhalb des Grundstückes auf einem Feld abgestellt worden und hatte sich ohne Fahrer selbstständig gemacht. Ermittlungen zur Ursache der Geisterfahrt dauern an. Der Mähdrescher wurde durch die Feuerwehr Bad Überkingen in Zusammenarbeit mit dem THW Geislingen gegen ein Weiterrollen gesichert. Ob die Party nach dem Zwischenfall weiterging, ist der Polizei nicht bekannt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1557989)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell