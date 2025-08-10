POL-UL: (HDH) Heidenheim - Verkehrsunfall nach Missachtung des Rotlichts
Ulm (ots)
Am Samstag gegen 16:00 Uhr missachtet ein 25jähriger Mercedes-Lenker an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Friedrichstraße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidiert mit einem 20jährigen Mercedes-Lenker. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro, Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1556895)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell