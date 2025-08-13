Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Messer auf Spielplatz vergraben

Zeugen gesucht nach dem Fund am Dienstag.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr spielten zwei acht und neun Jahre alte Mädchen auf dem Spielplatz im Fahrtalweg. Bei einem Klettergerüst fanden sie ein oberflächlich vergrabenes Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 19cm. Zu Schaden kam niemand. Der Fund wurde der Polizei (Tel. 07322/96530) gemeldet. Die sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, wer das Messer eingebuddelt hat.

+++++++ 1577205(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

