PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Messer auf Spielplatz vergraben
Zeugen gesucht nach dem Fund am Dienstag.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr spielten zwei acht und neun Jahre alte Mädchen auf dem Spielplatz im Fahrtalweg. Bei einem Klettergerüst fanden sie ein oberflächlich vergrabenes Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 19cm. Zu Schaden kam niemand. Der Fund wurde der Polizei (Tel. 07322/96530) gemeldet. Die sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, wer das Messer eingebuddelt hat.

+++++++ 1577205(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren