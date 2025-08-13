Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte am Dienstag eine Autofahrerin in Eislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem BMW in der Poststraße in Richtung Kreuzung Holzheimer Straße. In der Holzheimer Straße war ein 68-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Die BMW-Fahrerin übersah wohl den VW-Fahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Bei dem Unfall entstand an den fahrbereiten Autos ein geschätzter Sachschaden von jeweils etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++1573093

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

