Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto aufgebrochen

In der Nacht auf Dienstag warf ein Unbekannter in Laupheim die Scheibe an einem Auto ein.

Ulm (ots)

Zwischen 22 und 7 Uhr parkte ein Mitsubishi im Glatzer Weg. In dieser Zeit ging ein Unbekannter zu dem Auto und warf mit einem Gullideckel eine Seitenscheibe ein. Der Gulli prallte dabei ab und traf wohl auch einen daneben geparkten Mercedes. Dann griff der Unbekannte in den Mitsubishi und entwendete einen Laptop und etwas Bargeld. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07392/9630-0 entgegen.

Hinweis ihrer Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände einfach so im Auto liegen. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich nach jedem Abstellen ihres Autos, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

