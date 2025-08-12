Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Streit eskaliert

Am Samstag soll ein 15-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Eislingen seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben.

Ulm

Gegen 17.35 Uhr kam es beim Rathaus zur Schlägerei zwischen Jugendlichen. Dabei soll ein 15-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen waren die drei Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten. Anschließend brachten Rettungskräfte den 15-Jährigen mit einer Stichverletzung im linken Unterarm in eine Klinik. Er hatte wohl Glück und erlitt keine schwereren Verletzungen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten anhand von Zeugenangaben zwei der drei Tatverdächtigen, darunter ein 14- sowie ein 15-Jähriger, ermittelt werden. Da die zwei Beschuldigten aus dem Raum Geislingen stammen hat das Polizeirevier Geislingen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die genauen Hintergründe des eskalierten Streits sind noch unklar. Alle Beteiligten sollen sich wohl gekannt haben. Die Ermittlungen zum bislang noch unbekannten dritten Tatverdächtigen dauern noch an. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Geislingen unter Tel. 07331/9327-0 entgegen.

