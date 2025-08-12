Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Höhe nicht beachtet

Am Dienstag blieb ein Sprinter an einer Brücke in Heidenheim hängen.

Ulm (ots)

Gegen 5.15 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Sprinter in der Bärenstraße unterwegs. Dass vor der Bärenunterführung ein Schild mit Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit einer Höhe von über 1,80 m steht, hatte er wohl nicht gesehen. Er fuhr mit seinem ca. 2,40 m hohen Fahrzeug weiter und prallte gegen die Brücke. Rettungskräfte brachten den Fahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. An dem Neufahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 50.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Mercedes. Wie hoch der Schaden an der Brücke ist muss noch ermittelt werden.

++++1572272

