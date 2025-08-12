PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schwarzangler ertappt
Ohne Erlaubnis angelten zwei Männer am Sonntag in der Fils.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete die beiden Schwarzangler gegen 18.45 Uhr unter der Brücke an der Metzgerstraße. Bei der Kontrolle konnten der 17-Jährige und der 28-Jährige keinen Fischereischein vorweisen. Auch hatten die beiden Männer keine Erlaubnis zum Fischen in der Fils. Insgesamt hatten sie bereits sechs Fische aus dem Wasser gezogen. Die Fische wurden an einen Berechtigten des Fischereivereins übergeben. Die Ausrüstung der Männer wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei.

+++++++ 1564441(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

