Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Gas mit Bremse verwechselt
Am Montag prallte eine Seniorin bei Ebersbach gegen eine Mauer.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr. Die 86-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot in der Alten Büchenbronner Straße. Sie wollte in die Schorndorfer Straße abbiegen. Da sich ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug näherte, wollte sie bremsen. Dabei verwechselte sie wohl das Bremspedal mit dem Gaspedal. Der Peugeot beschleunigte und fuhr geradeaus. Dort stieß das Auto gegen die Steinmauer eines Grundstückes und im Anschluss gegen einen geparkten Mercedes. Nach dem Unfall wollte sie ihr Auto noch rangieren und streifte dabei einen weiteren geparkten Smart. Die Frau blieb unverletzt. Die Seniorin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf etwa 6.000 Euro.

++++++++ 1568752(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

