Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kinder ohne Sicherung

Nicht einsichtig war ein Autofahrer am Freitag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete den Toyota kurz nach 19 Uhr in Heidenheim. Laut seiner Mitteilung "turnten" Kinder während der Fahrt in dem Auto umher. Eine Polizeistreife stoppte das Auto. Dabei stellten die Polizisten fest, dass sich zwei Kleinkinder ohne jegliche Sicherung in dem Auto befanden. Der 42-jährige Fahrer zeigte sich sehr uneinsichtig. Erst nachdem die Kinder orndungsgemäß gesichert waren, durfte er weiterfahren. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 70 Euro und 1 Punkt in Flensburg.

