Am Samstag klaute ein 23-Jähriger in mehreren Geschäften in Ulm Waren.

Ulm (ots)

Gegen 17.50 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den 23-Jährigen in einem Geschäft wo er Kleidung entwendete. Der 23-Jährige begab sich im Anschluss noch in zwei weitere Geschäfte, wo er Schuhe und Parfüm klaute. Im dritten Geschäft wurde er dann durch die herbeigerufene Polizei vorläufig festgenommen. Dort hatte er das Sicherungsetikett am Parfüm bereits entfernt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

