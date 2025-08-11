Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Alkohol am Steuer

Am frühen Sonntagmorgen zog die Polizei in Heidenheim einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Einen 75-jährigen Mercedes-Fahrer stoppte eine Streife der Verkehrspolizei Heidenheim um 2.25 Uhr. Der war in der Steigstraße unterwegs. Bei dem Senior ergab sich Verdacht, dass er betrunken war. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel intus hatte. Deshalb musste er sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

