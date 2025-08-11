Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen/B10 - Kontrolle übers Auto verloren

In die Leitplanken geriet ein Autofahrer am Sonntag auf der B10 bei Uhingen.

Ulm (ots)

Der 46-Jährige fuhr gegen 14.15 Uhr mit seinem Ford Mustang in Richtung Ulm. Auf Höhe der Anschlussstelle Uhingen West verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts ab. Neben der Fahrbahn beschädigte er mehrere Leitplanken und kam auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

