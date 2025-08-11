POL-UL: (GP) Rechberghausen - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall am 03.08.25
Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen.
Ulm (ots)
Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6089454) kam es zu einem schwerern Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorrad. Wie nun bekannt wurde, erlag der Motorradfahrer am 08.08.25 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
