Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall am 03.08.25
Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6089454) kam es zu einem schwerern Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorrad. Wie nun bekannt wurde, erlag der Motorradfahrer am 08.08.25 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

+++++++ 1512887(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

