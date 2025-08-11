Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken und ohne Gurt

Am Samstag beendete die Polizei in Laupheim eine gefährliche Fahrt.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr Uhr war ein Toyota in der Ulmer Straße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel auf, dass der Fahrer nicht angeschnallt war. Deshalb stoppten die Polizisten des Polizeireviers Laupheim das Fahrzeug. Bei der Kontrolle schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Der erste Verdacht bestätigte sich bei einem Test. Der Fahrer war betrunken. Die Beamten nahmen ihn mit in eine Klinik. Dort musste der 75-Jährige Blut abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Auto musste er stehen lassen. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

++++1557282

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell