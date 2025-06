FW Dinslaken: Kein Hitzefrei bei der Feuerwehr - Brandgeruch in KiTa und weitere Klein-Einsätze am Montag

Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken

Einen spannenden Montagvormittag durften heute die Kinder einer Kita im Ortsteil Hiesfeld-Hühnerheide erleben. Nachdem die Kinder in einem der Gruppenräume Brandgeruch wahrgenommen haben, wurde über die Kreisleitstelle die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einheiten Hiesfeld und der Hauptwache war die Kita bereits durch Mitarbeitende vorbildlich geräumt worden, sodass die Kita Kinder die Arbeit der Feuerwehr aus sicherer Entfernung von außen verfolgen konnten. Bei einer umfangreichen Kontrolle der Räumlichkeiten mithilfe einer Wärmebildkamera, konnte eine defekte Deckenleuchte als Übeltäter für den Brandgeruch ausgemacht werden. Im betroffenen Bereich wurde kurzerhand der Strom abgeschaltet und gelüftet. Die Kita Kinder durften nach ca. 60 Minuten wieder zurück in ihre Räumlichkeiten.

Zeitgleich wurde die Einheit Stadtmitte zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen zur Hünxer Straße alarmiert. Zuvor wurden an der Einsatzstelle drei Verletzte Personen durch den Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt und in naheliegende Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzkräfte der Einheit Stadtmitte kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe der verunfallten Fahrzeuge und sicherten die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren ab.

Weiterhin sorgten die Alarmierungen zu einer Person in Notlage, ein großer abgebrochener Ast an der Hirschstraße, sowie eine gebrochene Trinkwasserleitung in der Sohlenstraße und ein brennender PKW auf der Oberhausener Straße bis zum Nachmittag für weitere Einsätze der Hauptwache.

