POL-GT: Unbekannter Radfahrer kollidiert mit Pkw auf der Clarholzer Straße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Ein bislang unbekannter Radfahrer kollidierte am späten Montagabend (21.10., 22.30 Uhr) auf der Clarholzer Straße mit einer Autofahrerin und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Den Erkenntnissen zufolge befuhr die 23-jährige Frau aus Herzebrock-Clarholz mit einem VW die Clarholzer Straße aus Clarholz kommend, in Richtung Gildestraße. In Höhe eines Discounters befand sich der unbekannte Radfahrer zunächst auf dem Gehweg und beabsichtigte dann unvermittelt die Clarholzer Straße in Richtung Uthofstraße zu queren. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers der VW-Fahrerin kollidierte der Radfahrer mit der Fahrzeugseite und stürzte. Er setzte unmittelbar danach seine Fahrt in Richtung Uthofstraße fort.

Der Beschreibung nach handelte es sich um einen Mann, der zwischen 1,70 - 1,80 groß war und dunkle Haare hatte. Er fuhr mit einem schwarzen Hollandrad.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

