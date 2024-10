Polizei Gütersloh

POL-GT: Stark alkoholisierter Autofahrer rammt Tankstellenshop

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Mit einem festgestellten Atemalkoholwert von 3,44 Promille hatte ein 58-jähriger Autofahrer am frühen Samstagabend (19.10., 19.00 Uhr) die Fassade eines Tankstellengebäudes an der Berliner Straße gerammt.

Den Feststellungen zufolge fuhr der der Mann mit einem Citroen mit langsamer Geschwindigkeit auf das Tankstellengelände. Er steuerte das Auto ein erstes Mal gegen die Fassade des Shops. Anschließend setzte er zurück und fuhr erneut gegen die Gebäudewand. In der Folge fuhr der 58-Jährige entlang der Fassade weiter, bis das Auto gegen einen Wandvorbau prallte. Der geschätzte Gesamtschaden dürfte ein hoher vierstelliger Eurobetrag sein.

Wegen der offensichtlich starken Alkoholisierung des Citroen-Fahrers, führten die eingesetzten Polizeibeamten den vorläufigen Atemalkoholtest durch. Der 58-Jährige blieb unverletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann allerdings aufgrund des Gesamtzustandes für weitere ambulanten Untersuchungen in ein nahes Krankenhaus. Dort wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 58-Jährigen ein. Da der polnische Staatsangehörige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete ein Richter die Zahlung einer Sicherheitsleistung, zur Sicherung des Verfahrens an. Darüber hinaus wurden der Führerschein sowie auch das Auto des 58-Jährigen beschlagnahmt. Nach dem kurzen Krankenhausaufenthalt nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell