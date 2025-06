Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gasleck beschäftigt die Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Am Samstagabend wurde die Einheit Eppinghoven und die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Dinslaken in den Ortsteil Eppinghoven alarmiert. Dort hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses an Ihrem Flüssiggastank ein Leck festgestellt. Auch das sofortige Abriegeln des Tanks konnte einen weiteren Gasaustritt nicht verhindern. Die Feuerwehr sicherte zunächst gemeinsam mit der Polizei die Umgebung der Einsatzstelle ab, um Zündquellen von der Leckagestelle fernzuhalten. Weiterhin wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Zunächst wurden über entsprechende Fachorganisationen Informationen gesammelt, um die Gefahrenlage richtig einschätzen und sichere Maßnahmen treffen zu können. Gemeinsam mit dem Notdienst der Stadtwerke, welcher die Feuerwehr enorm hilfreich unterstützte, konnte die Leckage an den Tankarmaturen geortet werden. Im Anschluss gelang eine provisorische Abdichtung, so dass bis zur Instandsetzung durch eine Fachfirma von dem Tank keine Gefahr mehr ausgeht. Neben dem besonderen Dank der Feuerwehr an die Stadtwerke, die auch außerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs tatkräftig unterstützten, gilt auch ein besonderer Dank den Nachbarn der betroffenen Bewohner. Diese kümmerten sich einerseits während des etwa vierstündigen Einsatzes um die Bewohner und Ihre Kinder. Weiterhin wurden die Einsatzkräfte bei den warmen Witterungsbedingungen u.a. mit Sprudelwasser versorgt. Eine kleine Geste von großer Wertschätzung an die Arbeit der Einsatzkräfte, die dankend angenommen wurde.

