Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Über zwei Promille
Am frühen Montagmorgen musste ein Autofahrer in Biberach nach einer Verkehrskontrolle seinen Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Biberach einen Renault-Fahrer in der Martinstraße. Da der 52-Jährige am Steuer spürbar alkoholisiert war, machten die Beamten einen Alkomattest. Der ergab einen Wert von zwei Promille. Der Mann musste anschließend mit in eineKlinik und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

++++1563884

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

