Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Im Kreisel zusammengestoßen
Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr am Samstag in Biberach ein 67-Jähriger mit dem Auto in einen Kreisverkehr ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr war der 67-Jährige mit seinem Mercedes in der Birkenharder Straße unterwegs. Er fuhr aus Richtung Innenstadt kommend in den Kreisverkehr zur K7532 (Nord-West-Umfahrung) ein. Im Kreisverkehr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt die Schäden an den beiden Mercedes auf jeweils 8.000 Euro. Während der Mercedes des Geschädigten noch fahrbereit blieb, musste das Auto des 67-Jährigen abgeschleppt werden.

++++1556671

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

