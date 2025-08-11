Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Bikerin gestürzt

Am Sonntag erlitt eine 21-Jährige bei einem Unfall bei Donzdorf leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 14.41 Uhr war eine 21-Jährige auf der Messelbergsteige von Donzdorf in Richtung Schnittlingen unterwegs. Im Kurvenbereich stürzte sie mit ihrer Kawasaki und rutschte anschließend auf die linke Fahrbahnseite. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommende Lkw. Den fuhr ein 42-Jähriger. Rettungskräfte brachten die Bikerin in eine Klinik. Sie hatte Glück und erlitt wohl nur leichte Verletzungen. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Motorrad wird auf 1.000 Euro, der am Lkw auf 3.000 Euro geschätzt.

