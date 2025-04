POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Mehrere Geschädigte nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Sonntag zwischen 05:15 Uhr und 15:40 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Memeler Straße in Karlsruhe-Durlach. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten sie in das Innere einer Erdgeschosswohnung und durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke und Schubladen. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit ...

