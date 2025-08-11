Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Traktor und Ballenpresse gehen in Flammen auf

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei Dischingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr wurde über Notruf ein brennender Traktor samt Ballenpresse auf einem Feld bei Dischingen gemeldet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem technischen Defekt, der den Brand auslöste. Die Feuerwehr löschte das Feuer an dem Fahrzeug und auf dem Feld. Als der 47-jährige Feldeigentümer vor Ort eintraf, kam es bei diesem zu einem akuten medizinischen Notfall und er musste notärztlich versorgt werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Gespann wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

