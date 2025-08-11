PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Traktor und Ballenpresse gehen in Flammen auf
Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei Dischingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr wurde über Notruf ein brennender Traktor samt Ballenpresse auf einem Feld bei Dischingen gemeldet. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem technischen Defekt, der den Brand auslöste. Die Feuerwehr löschte das Feuer an dem Fahrzeug und auf dem Feld. Als der 47-jährige Feldeigentümer vor Ort eintraf, kam es bei diesem zu einem akuten medizinischen Notfall und er musste notärztlich versorgt werden. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Gespann wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1562177(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren