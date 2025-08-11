Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Wenden nicht aufgepasst

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntag in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr befuhr der 18-Jährige in seinem BMW X1 den Weinbergweg in Richtung Söflingen. Um zu wenden, fuhr er in den Ruländerweg ein und wollte sofort wieder in den Weinbergweg einfahren. Dabei achtete er nicht auf die geltende Vorfahrt und stieß mit dem Jeep eines 20-Jährigen zusammen. Der fuhr im Weinbergweg. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro an beiden Autos. Die waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

