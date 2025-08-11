Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wild kreuzt Fahrbahn

Montagnacht kollidierte ein Autofahrer bei Ulm mit einem Dachs.

Ulm (ots)

Um 1.19 Uhr war ein Autofahrer auf der B28 von Blaustein in Richtung Ulm unterwegs. Ein Dachs kreuzte bei Ehrenstein die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Tier frontal. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf 1.000 Euro. Das verletzte Tier rannte davon. Das Auto blieb fahrbereit.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straße, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Warnblinklicht am Fahrzeug soll eingeschalten werden. Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto. Bei Zusammenstößen mit schwerem Wild entstehen meist hohe Sachschäden von Tausenden Euro an den Fahrzeugen. Ein Beleg, dass hohe Kräfte bei den Unfällen wirken.

