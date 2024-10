Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Untersuchungshaft angeordnet

Langenfeld (ots)

Nach dem Sonntagnacht ein Einbrecher auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Langenfeld festgestellt und wenig später vorläufig festgenommen werden konnte, fand am Montag die Vorführung vor dem Amtsgericht in Eisenach statt. Der zuständige Richter ordnete Untersuchungshaft an. Der 31-Jährige sitzt nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt.

