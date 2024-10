LPI-SHL: Aufgefahren und aufeinandergeschoben

Zella-Mehlis (ots) - Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagnachmittag eine 33-jährige Autofahrerin in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme war die Folge und weiterfahren durfte die Frau auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

