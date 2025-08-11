Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schlägerei in der Innenstadt

In der Nacht auf Sonntag kam es in Heidenheim zur Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Gegen 0.40 Uhr trafen beim Eugen-Jaekle-Platz zwei Gruppen aufeinander. Zunächst kam es wohl zu gegenseitigen Provokationen und Beleidigungen. Anschließend lieferten sie sich eine körperliche Auseinandersetzung. Zeugen verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen flüchteten mehrere Beteiligte in verschiedene Richtungen. Zwei 19-jährige Beteiligte kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Den Angaben der Zeugen zufolge soll es sich bei den geflüchteten Personen augenscheinlich um Fußballfans gehandelt haben. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07321/322432 entgegen.

