POL-UL: (GP) Eislingen - Rechts vor links nicht beachtet
Einen Unfall verursachte ein 20-Jähriger am Montag in Eislingen.
Ulm (ots)
Der 20-Jährige fuhr mit seinem Mazda in der Friedhofstraße. An der Kreuzung Alexanderstraße missachtete er gegen 16.30 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42-Jährigen in seinen Opel Corsa. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.
