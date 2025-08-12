Ulm (ots) - Ein Zeuge meldete den Toyota kurz nach 19 Uhr in Heidenheim. Laut seiner Mitteilung "turnten" Kinder während der Fahrt in dem Auto umher. Eine Polizeistreife stoppte das Auto. Dabei stellten die Polizisten fest, dass sich zwei Kleinkinder ohne jegliche Sicherung in dem Auto befanden. Der 42-jährige ...

mehr