POL-UL: (GP) Göppingen/B10 - Nicht aufgepasst

Gegen einen Sicherungsanhänger prallte am Montag ein Autofahrer.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Der 30-Jährige fuhr mit seinem VW Polo auf der B10 in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Göppingen Zentrum und Eislingen-West fanden auf dem linken Fahrstreifen Mäharbeiten statt. Die waren ordnungsgemäß beschildert und angekündigt. Der VW-Fahrer prallte aus bislang unbekannter Ursache frontal in den Sicherungsanhänger auf dem linken Fahrstreifen. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Sein Auto und der Sicherungsanhänger mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

