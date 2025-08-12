Polizeipräsidium Ulm

B30 - Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Am Montag erlitt ein 82-Jähriger bei einem Unfall auf der B 30 schwere Verletzungen.

Um 12.23 Uhr war der 82-Jährige auf der B30 von Wiblingen in Richtung Ulm unterwegs. Bei der Abzweigung zur B28 wechselte er auf den linken der beiden Abbiegespuren. Zeitgleich wechselte eine Autofahrerin vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Um eine Kollision mit der VW-Fahrerin zu vermeiden musste der Senior mit seinem Mercedes nach links ausweichen. Dabei kam er von der Straße ab und prallte in die Fahrbahnbegrenzung. Durch den starken Aufprall überschlug sich das Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den 82-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Kurze Zeit nach dem Unfall meldete sich die mutmaßliche Unfallverursacherin, eine 53-Jährige, bei der Polizei. Die Ermittlungen zum Unfall infolge des Fahrstreifenwechsels dauern an. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

