POL-UL: (UL)Dornstadt/B10 - Reifen geplatzt

Am Montag prallte ein Unimog-Fahrer auf der B10 bei Dornstadt in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Kurz vor 18 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Unimog mit Anhänger in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe Dornstadt platze einer der Hinterreifen. Das Fahrzeug geriet dadurch ins Schlingern und kam nach links ab. Dort prallte der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug in die Leitplanken bevor er mit seinem Gespann auf der Straße zum Stehen kam. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden auf dem linken Fahrstreifen und am Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der linke Fahrstreifen musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war im Einsatz. Gegen 1.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

