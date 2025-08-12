Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Wildunfall

Am frühen Dienstagmorgen erfasste ein Autofahrer bei Bad Buchau einen Fuchs.

Ulm (ots)

Kurz vor 1 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer von Oggelshausen in Richtung Bad Buchau. Vor dem Fahrzeug querte ein Fuchs die L 280. Der 25-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier frontal. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Der Audi-Fahrer fuhr anschließend noch weiter bis Bad Buchau. Dabei hinterließ er mit seinem beschädigten Auto eine Ölspur. Die Feuerwehr Bad Buchau musste deshalb verständigt werden. Die streute das ausgelaufene Öl ab. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf 2.000 Euro.

++++1571453

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell