PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Von der Sonne geblendet
Am Montag kam es auf der B312 bei Biberach zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Um 8.35 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem Mercedes von Riedlingen in Richtung Biberach unterwegs. Beim Burrenwald staute sich der Verkehr. Da sie wohl durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde bremste sie zu spät und prallte in das Heck eines Skoda. Den fuhr eine 62-Jährige. Beide Fahrerinnen hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Der Schaden an den Autos wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

++++1566400

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren