Am Montag kam es auf der B312 bei Biberach zu einem Auffahrunfall.

Um 8.35 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem Mercedes von Riedlingen in Richtung Biberach unterwegs. Beim Burrenwald staute sich der Verkehr. Da sie wohl durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde bremste sie zu spät und prallte in das Heck eines Skoda. Den fuhr eine 62-Jährige. Beide Fahrerinnen hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Der Schaden an den Autos wird auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

