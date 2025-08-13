Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag erlitt ein 72-Jähriger bei einem Unfall bei Eberhardzell leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 9.30 Uhr war ein 62-Järhiger von Mittelbuch in Richtung Dietenwengen unterwegs. Am Ortseingang von Dietenwengen bog er mit seinem Scania Lkw nach links in die Ortsstraße ein. Dabei übersah er wohl einen 72-Jährigen. Der kam mit seinem Toyota von links und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision erlitt der 72-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Totalschaden am Toyota auf 10.000 Euro, den am Scania auf 5.000 Euro.

++++1577890

