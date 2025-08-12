Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu viel getrunken

Nicht mehr fahrtauglich und keinen Führerschein hatte ein Autofahrer am Montag.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete den mutmaßlich nicht mehr fahrtauglichen Autofahrer gegen 20.40 Uhr. Eine Polizeistreife stellte kurze Zeit später den Opel in leichten Schlangenlinien fahrend in der Steinbeißstraße fest. Die Polizisten stoppten den Opel. Der 43-jährige Fahrer roch nach Alkohol. Da der Fahrer einen Alkomattest verweigerte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin hatte der Fahrer keinen Führerschein mehr. Der wurde ihm bereits vor wenigen Monaten wegen Alkohol am Steuer entzogen.

