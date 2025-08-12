PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu viel getrunken
Nicht mehr fahrtauglich und keinen Führerschein hatte ein Autofahrer am Montag.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete den mutmaßlich nicht mehr fahrtauglichen Autofahrer gegen 20.40 Uhr. Eine Polizeistreife stellte kurze Zeit später den Opel in leichten Schlangenlinien fahrend in der Steinbeißstraße fest. Die Polizisten stoppten den Opel. Der 43-jährige Fahrer roch nach Alkohol. Da der Fahrer einen Alkomattest verweigerte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin hatte der Fahrer keinen Führerschein mehr. Der wurde ihm bereits vor wenigen Monaten wegen Alkohol am Steuer entzogen.

++++++++ 1571018(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren