Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250406 - 0363 Frankfurt- BAB 648: Betrunkener Autofahrer beleidigt und verletzt Tankstellenmitarbeiter

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (6. April 2025) beleidigte und verletzte ein alkoholisierter Autofahrer an einer Tankstelle auf der Autobahn 648 den dortigen Mitarbeiter.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der augenscheinlich betrunkene 36-jährige Tatverdächtige gegen 03:20 Uhr mit seinem Auto auf das Gelände der Tankstelle auf der BAB 648 in Fahrtrichtung Wiesbaden. Dort betrat er den Verkaufsraum und erkundigte sich bei dem Mitarbeiter der Tankstelle nach frischen Backwaren. Der 35-jährige Mitarbeiter erklärte, dass die Backwaren erst ab 04:00 Uhr zum Verkauf stünden. Daraufhin reagierte der 36-Jährige aggressiv und beleidigte den Geschädigten rassistisch und volksverhetzend. Der Aufforderung die Tankstelle zu verlassen, kam der Betrunkene nicht nach, sondern stieß mehrere Verkaufsständer mit Waren um und verletzte den Mitarbeiter an der rechten Hand. Der Tatverdächtige flüchtete mit seinem PKW, nachdem der Geschädigte die Polizei informierte. Im Rahmen der Fahndung konnte der 36-Jährige Wüterich an seiner Wohnanschrift durch die Polizei angetroffen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, verhetzender Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell