Am Dienstag soll sich ein Unbekannter bei Göppingen gegenüber einer Frau unsittlich gezeigt haben.

Um 7.40 Uhr war eine Frau mit ihrem Hund auf einem Fußweg zwischen Bezgenriet und Schopflenberg unterwegs. Dort lag an einer Kreuzung ein Mann im Gebüsch, blickte in Richtung der Fußgängerin und manipulierte deutlich erkennbar an seinem Geschlechtsteil. Der Polizeiposten Jebenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Unbekannten. Der soll etwa 185 cm groß sein und eine normale Figur haben. Sein Alter schätzt die Frau auf 30 Jahre. Er war schwarz gekleidet und hatte abrasierte Haare. Die Polizei Jebenhausen (Tel. 07161/42728) bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

