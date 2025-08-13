Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit Auto auf Roller aufgefahren und verletzt

Unachtsamkeit führte wohl am Montag zu einem Unfall in Göppingen.

Um 17.15 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Nissan in der Jebenhäuser Straße in Richtung Jebenhausen unterwegs. Vor ihm fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Piaggio Roller, auf dessen Gepäckträger eine Hundebox montiert war. An der Kreuzung zur Faurndauer Straße kam es an der Ampel zum Auffahrunfall. Durch den Unfall stürzte der 77-Jährige mit seinem Roller samt Hundebox auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Senior mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Sein elfjähriger Dackel "Bobby" hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den Roller. Die Polizei Göppingen schätzt den Schaden auf 500 Euro.

