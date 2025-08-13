PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kein Führerschein
Zu früh an der roten Ampel losgefahren führte am Dienstag zu weitreichenden Folgen.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr stand der 43-Jährige mit seinem Ford Fiesta an einer roten Ampel in der Olgastraße neben einem Streifenfahrzeug der Polizei. Aus welchen Gründen auch immer legte der Fahrer an der noch roten Ampel einen Frühstart hin. Die Polizisten fuhren dem Mann hinterher und stoppten ihn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein hatte. Der war ihm wegen eines anderen Deliktes bis nächstes Jahr entzogen worden. Neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss er sich nun auch wegen einer Rotlichtfahrt verantworten.

+++++++ 1578853(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

